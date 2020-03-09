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Başkan Özlü sanayicilerle bizzat buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçimlerle göreve geldiği ilk günden itibaren dile getirdiği "Gönül Belediyeciliği" hedefini bir kez daha kanıtladı.

09.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:24
Başkan Özlü sanayicilerle bizzat buluştu
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçimlerle göreve geldiği ilk günden itibaren dile getirdiği "Gönül Belediyeciliği" hedefini bir kez daha kanıtladı.

Eski Sanayi Alanı esnafı ve mülk sahipleri ile toplantı düzenleyen Başkan Özlü "bu alanda yapacağımız dönüşüm sizlerin de önerileri ile örnek teşkil edecek" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kent merkezinde bulunan ve yeni yapılacak Millet Bahçesi birinci ve ikinci etaplarının etrafında kalan Eski Sanayi Alanı esnaf ve mülk sahipleri ile Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, TSO Başkanı Tuncay Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Celal Kasapoğlu, ilgili birim müdürleri ile esnafların katıldığı toplantıda Başkan Özlü esnafların çekinceleri ve merak ettiklerini tek tek yanıtladı. Alan üzerinde yapılacak kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi veren Başkan Dr. Faruk Özlü: "Bu alanda yapacağımız dönüşümde, mevcut esnafımızı Küçük Sanayi Sitesi'nin arka kısmına yapılacak yeni sanayi bölgesi için çalışmalarımız hızlandı. Belediyemiz tarafından hazırlanan Kentsel Strateji Planımız kapsamında bu süreci TOKİ ile iş birliği halinde yürütüyoruz. Burada yeşil alan, alışveriş merkezi, konut ve daha birçok alternatif planlıyoruz. Bu konuda sizlerin görüş ve önerileri de bizim için çok önemlidir, toplantıyı düzenlememizin sebebi budur."

Toplantı karşılıklı soru ve cevapların alınması ile sona erdi, Başkan Özlü, esnaflarla dönüşüm konusunda daha sık bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunacaklarını dile getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Millet Bahçeleri, Faruk Özlü, Düzce, Güncel
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