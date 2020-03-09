Başkan Özlü sanayicilerle bizzat buluştu
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçimlerle göreve geldiği ilk günden itibaren dile getirdiği "Gönül Belediyeciliği" hedefini bir kez daha kanıtladı.
09.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:24
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçimlerle göreve geldiği ilk günden itibaren dile getirdiği "Gönül Belediyeciliği" hedefini bir kez daha kanıtladı.
Eski Sanayi Alanı esnafı ve mülk sahipleri ile toplantı düzenleyen Başkan Özlü "bu alanda yapacağımız dönüşüm sizlerin de önerileri ile örnek teşkil edecek" dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kent merkezinde bulunan ve yeni yapılacak Millet Bahçesi birinci ve ikinci etaplarının etrafında kalan Eski Sanayi Alanı esnaf ve mülk sahipleri ile Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, TSO Başkanı Tuncay Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Celal Kasapoğlu, ilgili birim müdürleri ile esnafların katıldığı toplantıda Başkan Özlü esnafların çekinceleri ve merak ettiklerini tek tek yanıtladı. Alan üzerinde yapılacak kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi veren Başkan Dr. Faruk Özlü: "Bu alanda yapacağımız dönüşümde, mevcut esnafımızı Küçük Sanayi Sitesi'nin arka kısmına yapılacak yeni sanayi bölgesi için çalışmalarımız hızlandı. Belediyemiz tarafından hazırlanan Kentsel Strateji Planımız kapsamında bu süreci TOKİ ile iş birliği halinde yürütüyoruz. Burada yeşil alan, alışveriş merkezi, konut ve daha birçok alternatif planlıyoruz. Bu konuda sizlerin görüş ve önerileri de bizim için çok önemlidir, toplantıyı düzenlememizin sebebi budur."
Toplantı karşılıklı soru ve cevapların alınması ile sona erdi, Başkan Özlü, esnaflarla dönüşüm konusunda daha sık bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunacaklarını dile getirdi. - DÜZCE
Eski Sanayi Alanı esnafı ve mülk sahipleri ile toplantı düzenleyen Başkan Özlü "bu alanda yapacağımız dönüşüm sizlerin de önerileri ile örnek teşkil edecek" dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kent merkezinde bulunan ve yeni yapılacak Millet Bahçesi birinci ve ikinci etaplarının etrafında kalan Eski Sanayi Alanı esnaf ve mülk sahipleri ile Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, TSO Başkanı Tuncay Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Celal Kasapoğlu, ilgili birim müdürleri ile esnafların katıldığı toplantıda Başkan Özlü esnafların çekinceleri ve merak ettiklerini tek tek yanıtladı. Alan üzerinde yapılacak kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi veren Başkan Dr. Faruk Özlü: "Bu alanda yapacağımız dönüşümde, mevcut esnafımızı Küçük Sanayi Sitesi'nin arka kısmına yapılacak yeni sanayi bölgesi için çalışmalarımız hızlandı. Belediyemiz tarafından hazırlanan Kentsel Strateji Planımız kapsamında bu süreci TOKİ ile iş birliği halinde yürütüyoruz. Burada yeşil alan, alışveriş merkezi, konut ve daha birçok alternatif planlıyoruz. Bu konuda sizlerin görüş ve önerileri de bizim için çok önemlidir, toplantıyı düzenlememizin sebebi budur."
Toplantı karşılıklı soru ve cevapların alınması ile sona erdi, Başkan Özlü, esnaflarla dönüşüm konusunda daha sık bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunacaklarını dile getirdi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Özlü sanayicilerle bizzat buluştu
Etiketler : Millet Bahçeleri, Faruk Özlü, Düzce, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi