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Başkan Özlü taksici esnafı ile bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü şehir merkezinde faaliyet gösteren taksicilerle bir araya geldi.

22.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:07Başkan Özlü taksici esnafı ile bir araya geldi
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü şehir merkezinde faaliyet gösteren taksicilerle bir araya geldi. Özlü taksicilere "Bu duraklar sizin iş yeriniz, buraları daha bakımlı, rahat bir ortam haline getirelim" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü göreve başladığı ilk günden itibaren Düzce'de yaşayan genç yaşlı, kadın erkek ayırt etmeksizin her vatandaşa dokunmaya devam ediyor. Başkanlık makamının erişilmez bir yer olmadığını yaptığı çalışmalar ile kanıtlayan Başkan Özlü, kentte taksicilik yapan esnaflarla toplantı yaptı. Duraklara bağlı olarak çalışan esnafları tek tek toplantıya davet eden Başkan Özlü Belediye Meclis Salonunda, Başkan Yardımcısı ve Ulaştırma Müdürlüğü yetkilileri ile taksicileri ağırladı.

Taksici esnafının içinde bulunduğu durum ve talepleri konusunda daha önce aldığı bilgileri esnafla paylaşan Başkan Faruk Özlü belediye eliyle hazırlanan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler aktardı. Özlü, taksi duraklarının düzenlenmesi ve durakların iyileştirilmesinden söz ederek "Arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalıştı, projeler üretti. Öncesinde bu konuları kendi içimizde değerlendirdik ancak ben sizlerle de birebir görüşmek istedim. Sizlerin fikrini almadan sizin için bir tasarrufta bulunmanın doğru olmayacağını düşündük. Arkadaşlar, seçimler öncesinde ben Düzce'yi karış karış gezdim. Taksi duraklarını da gezdim, şöyle bir gözlemim oldu; duraklarımızın çok azı hariç medeni şartlarda değil. Ben arzu ediyorum ki bu duraklar sizin iş yeriniz, buraları daha bakımlı, rahat bir ortam haline getirelim. Bu konuda da sizlerin desteğini bekliyoruz, bunu hep birlikte iş birliği içinde yapalım. Toplantımızın da amacı buydu zaten hem bizim projelerimizi hem sizin beklentilerinizi birlikte değerlendirmek, bu bakımdan burada olan tüm esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda taksicilere tek tek söz hakkı veren Başkan Özlü esnaflardan gelen talepleri de not alarak hazırlanacak projelere dahil edeceklerini belirtti. - DÜZCE

Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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