Haberler» Güncel» Haber

Başkan Özlü tek tek dinledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Koçyazı mahallesi sakinleri ile muhtarlık binası önünde bir araya geldi.

09.09.2019 11:10 Başkan Özlü tek tek dinledi
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Koçyazı mahallesi sakinleri ile muhtarlık binası önünde bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği mahalle ziyaretlerini Koçyazı mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sürdürdü.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarafından mahallelerin sorun ve sıkıntılarının yerinde tespiti, var olan sorunların birinci ağızdan dinlenmesi ve belirlenen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında başlatılan mahalle ziyaretleri devam ediyor. Mahalle sakinlerinin sorun, sıkıntı, talep, istek ve önerilerini dinleyen Başkan Özlü, mahalle ile ilgili tespit edilen sorunların çözümü noktasında ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi. - DÜZCE

Faruk Özlü, Koçyazı, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:04   Rize'de derede kaybolan kişinin aranmasına yeniden başlandı
12:04   Moritanya ve Gürcistan'ın balıkçı gemileri Ordu'dan
12:04   Başkan Sekmen'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
12:04   (Özel) Bu evde 30 yıldır aşure pişiyor
12:03   CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama' Kılavuzu yaptık
12:02   Cumhuriyet Üniversitesi ile STSO arasında eğitim iş birliği protokolü
12:02   Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararı