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Başkan Özlü'ye coşkulu karşılama

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Ekim ayı ilk hafta ziyaretlerini Nalbantoğlu ve Yukarı Yahyalar Mahalleleri ile tamamladı.

04.10.2019 17:34Başkan Özlü'ye coşkulu karşılama
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Ekim ayı ilk hafta ziyaretlerini Nalbantoğlu ve Yukarı Yahyalar Mahalleleri ile tamamladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü mahalle ziyaretlerine Nalbantoğlu ve Yukarı Yahyalar ile devam etti. İlk olarak Nalbantoğlu sakinleri ile buluşmak üzere muhtarlık hizmet binasına hareket eden Başkan Özlü burada mahallelinin sürprizi ile karşılaştı. Büyük bir sevgi seli ile meşaleler eşliğinde karşılanan Özlü, kendisini karşılayan herkesle tek tek tokalaştı.

Konuşmasına yenilenen belediye kadroları hakkında bilgi vererek başlayan Özlü, mahalle sözleşmelerinin haricinde vatandaşların beklenti ve taleplerini dinlemek için geldiğini belirterek "Bu mahallenin bizim bilmediğimiz öncelikleri olabilir, bizim göremediğimiz hassasiyetleriniz olabilir bu akşam burada sizleri dinleyeceğiz. Gösterdiğiniz ilgi ve sevginiz için teşekkür ediyor, buraya çözüm odaklı, beklentilerinizi karşılamak üzere geldiğimizi bilin istiyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra Yukarı Yahyalar mahalle muhtarlığında vatandaşlarla buluşan Başkan Özlü burada da ekibini tanıtarak yaptığı konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek dinleyerek ilgili birim yetkililerinin çalışma planlarına ekletti. - DÜZCE

Faruk Özlü, Yahyalar, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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