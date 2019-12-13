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Başkan Öztekin, bilgi ve tecrübelerini paylaştı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tecrübe ve bilgilerini paylaşmak üzere Kariyer Sohbetleri adı altında Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen programa katıldı.

13.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:11Başkan Öztekin, bilgi ve tecrübelerini paylaştı
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tecrübe ve bilgilerini paylaşmak üzere Kariyer Sohbetleri adı altında Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün düzenlediği Kariyer Sohbetleri programına özel davetli olarak katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, üniversitelilerle tecrübe ve birikimlerini paylaştı. Santral İstanbul'un konferans salonunda gerçekleşen programa katılan Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bölümü öğrencileri yerel yönetimlerde merak ettikleri konularla ilgili Başkan Öztekin'e sorular yöneltti. Başkan Öztekin öğrencilere kitap önerisi olarak İbn-i Haldun'un Mukaddime ve Nizamülmülk'ün Siyasetname eserlerini sundu.

"Hedefiniz oy kazanmak değil, her zaman gönül kazanmak olsun"

Bir öğrencinin, 'Gençler siyasete nereden ve nasıl başlamalı?' sorusu üzerine Başkan Öztekin şu cevabı verdi: "Gençler mutlaka siyasette olmalı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de artık biliyorsunuz ki seçilme yaşı 18'e indi. Bu ülkenin gençlerine olan güveni gösterir. Düşünce dünyanıza uygun bir siyasi partinin gençlik yapılanmasında yer alabilirsiniz. Siyaset bir gönül meselesi, bir hizmet işidir. Bu nedenle bir sivil toplum kuruluşunda toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulma odaklı görev alarak başlayabilirsiniz. Bu noktada ki en büyük tavsiyem de; hedefiniz oy kazanmak değil, her zaman gönül kazanmak olsun."

Yeni nesil belediyecilik kavramına vurgu

Yurt dışı temaslarından örnekler veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin dünyanın en gelişmiş şehirlerindeki yenilikleri takip ettiklerini belirtti. Bu kapsamda yeni nesil belediyecilik kavramına vurgu yapan Başkan Öztekin, 31 Mart yerel seçiminden önce sözünü verdiği 53 vizyon projenin arasında teknoloji tabanlı yenilikleri öğrencilerle paylaşarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Akıllı belediyecilik uygulamaları, akıllı çağrı merkezi, her mahalleye iletişim ofisi, hizmetlerin mobil olarak anketle değerlendirilmesini sağlayan mobil nabız uygulaması, 4-11 yaş arası çocuklara kodlama öğretecek eğitim platosu, uzay evi projesi, youtuber ve vloggerlara özel ücretsiz stüdyo, siber güvenlik hizmetleri, teknolojik otopark çözümleri, akıllı şehir mobilyaları gibi projelerimizle çağa ayak uyduran bir şehri vatandaşlarımızla birlikte inşa edeceğiz." - İSTANBUL

Bilgi Üniversitesi, Mevlüt Öztekin, Kağıthane, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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