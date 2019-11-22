Haberler » Güncel » Başkan Öztekin'den Macaristan halkına teşekkür - Haber

Başkan Öztekin'den Macaristan halkına teşekkür

Macaristan'ın yeni İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ülkeler arası yerel işbirliğini güçlendirmek adına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i ziyaret etti.

22.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:16Başkan Öztekin'den Macaristan halkına teşekkür
'ın yeni Başkonsolosu Laszlo Keller ülkeler arası yerel işbirliğini güçlendirmek adına Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i ziyaret etti. Öztekin, "Başkonsolos Keller aracılığıyla tüm Macaristan halkına teşekkür ediyorum. Desteklerinizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Kağıthane Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen buluşma yaklaşık bir saat sürdü. Buluşma sonrası Başkan Öztekin ve Başkonsolos Keller birlikte tarihi Sadabad bölgesini gezdi. Başkan Öztekin gezide Başkonsolos Keller ve beraberindeki heyete Kağıthane'nin tarihi ve kültürel varlıklarını anlattı. Başkan Öztekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle Başkonsolos Laszlo Keller'e yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz ki Macaristan Başkonsolosluğu ve Kültür Merkezi, Kağıthanemizde bulunuyor. Bu sebeple ayrıca kendilerine hoş geldiniz diyorum. Macaristan ile yüzyıllar öncesine dayanan ortak bir geçmişimiz var" ifadelerini kullandı.

"Tüm Macaristan halkına teşekkür ediyorum"

Macaristan'da birçok Osmanlı eserini görmenin mümkün olduğunu dile getiren Öztekin, "Tarihi dostluğumuz bugün de aynı şekilde devam ediyor. NATO müttefikliği, AB ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütlerde sıkı iş birliğimiz var. Tüm bunları yakından takip ediyoruz. Macaristan 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemize destek veren ilk ülkelerden birisi oldu. Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'yi destekleyen tek Avrupa ülkesi Macaristan'dı. Bu ziyaret vesilesiyle Başkonsolos Keller aracılığıyla tüm Macaristan halkına teşekkür ediyorum. Desteklerinizi hiçbir zaman unutmayacağız. Önümüzdeki süreçte bağlarımızı yerelde de güçlendirmek adına iş birliği ve iletişimimizi artıracağız" dedi. - İSTANBUL

Başkonsolos, Macaristan, Kağıthane, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36 DEAŞ şüphelisi çift tutuklandı
15:36 Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki Ömer yanarak can verdi-2
15:36 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli hayatını kaybetti
15:36 Süreyya Opera Sahnesi'nde, Winterreise Konseri gerçekleşecek
15:31 Başkan Yılmaz, 3 bin 700 öğretmene mektup gönderdi
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
22.11.2019 15:38:19