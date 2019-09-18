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Başkan Öztekin: ''eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyoruz''

Kağıthane Belediyesi yeni öğretim yılında 8 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

18.09.2019 14:50Başkan Öztekin: ''eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyoruz''

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı başladı. Kağıthane Belediyesi, öğrencilerin yeni eğitim yılında eksiksiz bir şekilde derslerine devam edebilmesi için desteklerini sürdürüyor. Belediye tarafından 8 bin öğrenciye içinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalar hediye edildi.

İlçede ilk, orta ve lise sınıflarında öğrenim gören öğrenciler beraberinde öğrenim belgelerini getirerek; çanta, kalem seti, defter seti, boyalı kalem seti, açkı ve silgiden oluşan yardımdan faydalandılar.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili olarak;''Göreve gelirken bilhassa çocuk ve gençlerimize her zaman yanlarında olacağımızın sözünü verdik. Eğitim konusuna çok hassas yaklaşıyoruz. Eğitim görme, evrensel bir haktır. Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyor, daha güzel bir gelecek için büyük oranda yatırımlarımızı çocuk ve gençlerimizin gelişimlerine ayırıyoruz.'' diye konuştu.


Kağıthane, Güncel

Kaynak: Bültenler

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