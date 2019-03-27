Başkan Öztürk 100. Yıl Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu

Kaynak: İHA

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasına katılarak, projelerini anlattı.AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk; "Yahyalı insanı ferasetlidir. Yapılan hizmeti hiçbir zaman görmemezlikten gelmedi. Verdiği destekle bizi her zaman mahcup etti. Birinci dönemimizde ilçemize güzellikler yaptık. Merkezi hükümetimiz dışında önceki belediye başkanlarımızın da güzel hizmetleri oldu. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bugün bereketli bir ittifakımız var. Çok daha yüksek bir oy oranı bekliyoruz. Kayseri'nin de, Ankara'nın da beklentisi bu yönde. Yahyalı'dan % 70 - % 80 gibi bir oy beklentisi var. Bu konuda da sizlerin desteğini bekliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Gittiğimiz zaman Kayseri'ye sizler adına gurur duyuyoruz. Kendi adıma bugüne kadar bir şey istemedim. Biz sizler adına isteklerde bulunduk. Amacımız bu ilçede hoş bir seda bırakmak. Bunun dışında bir planımız yok. Bu ilçeye biraz daha nasıl güzellik katarız onun gayretindeyiz. İyi gününüzde de kötü gününüzde de sizlerin yanındayız. Rabbim bizleri size karşı utandırmasın" diye konuştu.Başkan Öztürk konuşmasının ardından ilçeye yeni dönemde yapacakları 41 projeyi, mahalle sakinlerine anlattı. - KAYSERİ