Başkan Öztürk, Çiğilli Mahallesinde Halkla Buluştu

Kaynak: İHA

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında ilçenin Çiğilli Mahallesinde halkla buluştu.AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve ilçe teşkilatının da katıldığı toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda mahalle sakinlerine konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Allah'a hamt olsun ilk dönemimizde ilçemize güzel hizmetler yaptık. İlçemizi meydan projesiyle, doğalgazla, gözbaşı mesire alanıyla ve diğer hizmetlerle 2-3 basamak yukarıya çıkardık. Biz 5 yılda 50 Proje sözüyle göreve başlamıştık. Elhamdülillah 50 değil, 150 projeyi hayata geçirdik. Bu bizim belediyecilik görevimiz. Bu bir lütuf değil. Bu dönemde de '41 Kere Maşallah 41 Proje' ile yola çıktık. Bu projelerin hepsi ayakları yere basan ve altından kalkacağımız projeler. Rabbim bizi muvaffak kılsın" dedi.Başkan Öztürk ayrıca önümüzdeki dönem Çiğilli Mahallesi'ne yapılmasını planladıkları çalışmaları anlatırken futbol sahası müjdesi vererek, Yahyalı merkez mahalleleri içinde ilk futbol sahasını Çiğilli Mahallesine yapacaklarını belirtti. Konuşmasında belediyeciliğin ne kadar önemli ve hassas bir iş olduğuna da değinen Başkan Öztürk, "Belediyecilik işi biraz fedakarlık işi. Belediyecilik işi gönül işi. İnsanların gönlüne girmek işi. İbadet aşkıyla gece gündüz demeden çalışacaksınız. Özverili olacaksınız. Böyle çalışmanın da Rabbim bereketini veriyor. Biz 5 yıllık görev süremiz içinde belediyeye hoş seda bıraktık diye düşünüyorum. Biz görevi bırakıp gittiğimiz zaman en az 20 yıl bu ilçenin yeni iş makinesine ihtiyacı olmayacak. İlçemiz için gerekli olan tüm araçları bünyemize kattık. İlçemize ucuz ve konforlu yakıt doğalgaz geldi. ve ilçemizin çehresini değiştiren güzel bir meydanı ilçemize kazandırdık. İlçemizi köy görüntüsünden kurtardık. Biz bu dönemi olarak görüyoruz. İnşallah Ustalık dönemimizde çok daha güzel işlere imza atacağız" diye konuştu. - KAYSERİ