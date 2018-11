Başkan Öztürk'e, Öğrenci Meclisi Başkanlarından Ziyaret

23 Kasım 2018 Cuma 15:54



AK Parti Erenler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Ensar Öztürk beraberinde öğrenci meclis başkanları ile Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ü ziyaret etti.Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ün makamında gerçekleşen ziyarette Erenler İlçe Gençlik kolları Ahmet Ensar Öztürk beraberinde Sakarya Öğrenci Meclisi Başkanı Rahmi Can Şeşen ve Erenler İlçe Öğrenci Meclis Başkanlığına seçilen Yaren Kılın ile bir araya geldi. Ziyarette Erenler İlçe Öğrenci Meclis Başkanlığına seçilen Kılın'ı tebrik eden Başkan Öztürk, Öğrenci Meclis Başkanları ve Erenler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ensar Öztürk ile hasbihalde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, "Gençlerimizle bir arada olmaktan onlara destek olmaktan her zaman mutluluk duydum. En büyük zenginliğimiz ve geleceğimiz gençlerimizdir. Erenler İlçe Öğrenci Meclis Başkanı seçilen arkadaşımızı tebrik ediyor ve Sakarya Öğrenci Meclisi Başkanı Bahri Can a da çalışmalarında başarılar diliyorum. Pırıl pırıl gençlerimiz sayesinde Türkiye hep bir adım daha ileriye gidecektir" diye konuşarak ziyaretlerinden dolayı gençlere teşekkür etti.Ziyarette Gençlik Kolları Başkanı Ensar Öztürk ve Öğrenci meclisi Başkanları gençlere yönelik hizmetlerinden dolayı Başkan Öztürk'e teşekkürlerini ileterek yeni projeleri ve çalışma faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. - SAKARYA