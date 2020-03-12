Başkan Öztürk Kapuzbaşı'da incelemelerde bulundu
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı'nda incelemelerde bulundu.
12.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:44
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı'nda incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz ay meydana gelen sel felaketi sonrası Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Esat Öztürk, " Buradaki yaraları en kısa sürede sarmak için çalışmalar devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
İncelemeler sonrası basına açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk; " Türkiye'nin hatta Dünya'nın gözbebeği Kapuzbaşı'nda geçtiğimiz ay meydana gelen sonrası yaraları sarmak için hummalı bir çalışma var. Başta Orman Bölge Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize, Devlet Su İşlerine ve mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de Kapuzbaşı'nda yaşayan dostlarımıza olacak. Sağ olsunlar burada çalışan operatörlere, mesai arkadaşlarıma gereken her türlü yardımı yapıyorlar, destek oluyorlar. Devlet ve millet kaynaşması bu olsa gerek. Allah'ın izniyle devlet ve millet el ele olduktan sonra aşamayacağımız sıkıntı olmaz. Rabbim bir daha böyle felaketleri bize yaşatmasın. Benim beklentim buranın turizm sezonuna hazır hale gelmesi. Bunun içinde birbirimize desteğimizin devamlı olması gerekiyor. 2020 sezonunda buranın her türlü tanıtımı için gayret gösteriyoruz. Sel felaketinde bir daha maddi kayıp yaşanmaması için insanlarımızdan anlayış bekliyoruz. Bu anlayışı da kendilerinde görüyorum ve teşekkür ediyorum. Bu bizi de yoruyor. Birçok kaynağımız heba olup gidiyor. İnsanlarımızdan milli servetimizin heba olup gitmemesi için anlayış bekliyoruz. Mahallemize tekrar geçmiş olsun diyorum." İfadelerini kullandı.
Kapuzbaşı Muhtarı Hasan Pulu'da " Mahallemizde yapılan dere ıslah çalışmasından dolayı D.S.İ' ye, Büyükşehir Belediyemize, Yahyalı belediyemize, Orman İşletme Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ
Geçtiğimiz ay meydana gelen sel felaketi sonrası Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Esat Öztürk, " Buradaki yaraları en kısa sürede sarmak için çalışmalar devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
İncelemeler sonrası basına açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk; " Türkiye'nin hatta Dünya'nın gözbebeği Kapuzbaşı'nda geçtiğimiz ay meydana gelen sonrası yaraları sarmak için hummalı bir çalışma var. Başta Orman Bölge Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize, Devlet Su İşlerine ve mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de Kapuzbaşı'nda yaşayan dostlarımıza olacak. Sağ olsunlar burada çalışan operatörlere, mesai arkadaşlarıma gereken her türlü yardımı yapıyorlar, destek oluyorlar. Devlet ve millet kaynaşması bu olsa gerek. Allah'ın izniyle devlet ve millet el ele olduktan sonra aşamayacağımız sıkıntı olmaz. Rabbim bir daha böyle felaketleri bize yaşatmasın. Benim beklentim buranın turizm sezonuna hazır hale gelmesi. Bunun içinde birbirimize desteğimizin devamlı olması gerekiyor. 2020 sezonunda buranın her türlü tanıtımı için gayret gösteriyoruz. Sel felaketinde bir daha maddi kayıp yaşanmaması için insanlarımızdan anlayış bekliyoruz. Bu anlayışı da kendilerinde görüyorum ve teşekkür ediyorum. Bu bizi de yoruyor. Birçok kaynağımız heba olup gidiyor. İnsanlarımızdan milli servetimizin heba olup gitmemesi için anlayış bekliyoruz. Mahallemize tekrar geçmiş olsun diyorum." İfadelerini kullandı.
Kapuzbaşı Muhtarı Hasan Pulu'da " Mahallemizde yapılan dere ıslah çalışmasından dolayı D.S.İ' ye, Büyükşehir Belediyemize, Yahyalı belediyemize, Orman İşletme Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Esat Öztürk, Kayseri, Yahyalı, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı