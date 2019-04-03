Başkan Öztürk Mazbatasını Aldı

Kaynak: İHA

31 Mart Yerel seçimlerinde Yahyalı'da yeniden belediye başkanlığına seçilen Esat Öztürk, mazbatasını alarak göreve başladı.Partililer ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna giden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, buradan mazbatasını alarak belediye binasına geçti. Belediye binasından halk ve çalışanlar tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılan Başkan Öztürk, burada yaptığı konuşma şunları söyledi;"Yahyalı'mızın kadirşinas insanları tarafından bizlere gösterilen teveccüh sonucu belediye başkanlığını kazandık. Üzerimizde ağır bir yük var. Rabbim bu yükü taşımayı nasip etsin. Ben, 36 bin kişinin belediye başkanı olarak herkese eşit hizmet götüreceğiz. Bundan zerre kadar kimsenin tereddüttü olmasın. Bana oy verenden de oy vermeyenden de Allah razı olsun. Verdiğiniz oy oranıyla bizleri birincilik kürsüsüne çıkardığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İftira ve çamur siyaseti yapanlara yüzde 68'lik desteğinizle en güzel cevabı siz verdiniz. Parti rozetimizi bir kenara bırakarak, herkese eşit şekilde hizmet edeceğiz. İlk dönemimizde tecrübemizi bu ilçeye güzellikler getirerek yansıttık. Bundan sonra da yansıtmaya devam edeceğiz. Bu ilçede çok güzel hizmetler yapmayı Rabbim bize nasip etsin."Konuşmasında kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelecek olanlara da seslenen Başkan Esat Öztürk, çiçek ve hediye kabul etmeyeceğini en güzel hediyenin şehitlerimiz için okunacak 3 dua olacağını söyledi. - KAYSERİ