Başkan Öztürk, Öğretmenlerle Yemekte Buluştu

Taşova Belediye Başkanı Bayram
Öztürk, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.
Belediye düğün salonunda düzenlenen yemekte konuşan Öztürk, öğretmenlik mesleği gibi gibi büyük bir camiada yıllarca görev yaptığını söyledi.
Belediye başkanı olarak eğitim camiasını unutmasının mümkün olmadığını belirten Öztürk, "Bu camiadan kopmadık. Bundan sonrada kopmayacağız. Vatanını, milletini, bayrağını seven yeni nesillerin yetişmesinde büyük pay sahibi olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer de, anlamlı bir günde ilçede bulunan tüm öğretmenleri bir araya getiren Belediye Başkanı Bayram Öztürk
'e teşekkür etti.
Taşova,İsmail Bayram