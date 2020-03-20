Başkan Öztürk pazarcı esnafına maske dağıttı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgınına karşı pazarcı esnafına eldiven ve maske dağıttı.Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte Cuma günleri kurulan halk pazarını ziyaret eden Başkan Esat Öztürk, esnaftan alınması gerekli olan tedbirler konusunda dikkatli olmalarını istedi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk, Sağlık Bakanlığı'na, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve gece gündüz demeden insanları tedavi etmek için çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek şunları söyledi. Başkan Öztürk; "Esnaflarımıza hem motivasyon olsun, hem de onlara maske ve eldiven dağıtmak üzere buraya geldik. Dünyayı saran Koronavirüs ile ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı, pazardaki esnafımıza ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız, kendileriyle ilgili kişisel tedbirlerini aldılar. Hükümetimizin, Sağlık Bakanlığımızın, İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve belediyemizin almış olduğu kararlara titizlikle riayet ettiler. Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Hastanelerimizin, Sağlık Ocaklarımızın ve kamu kurumlarının hepsinde dezenfekte çalışmaları yaptık. Tabi çalışmalarımız sürekli olarak devam edecek. Bir teşekkürümde kıraathane, kafe ve çay ocağı işleten esnafımıza olacak. Gösterdikleri hassasiyetten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bugünlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Yeter ki biz, bu konuda hassasiyet gösterelim. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Yahyalılı hemşehrilerimizden bir istekte bulunmak istiyorum. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evden hiç çıkmamalarını, diğer yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın da gerekli olmadığı takdirde evden çıkmamalarını istiyorum. Bu sürede zarfında evimizde kitap okuyabilir, ailemize daha çok zaman ayırabiliriz diye düşünüyorum. Bu sıkıntılı günlerimizde özverili bir şekilde çalışan, Fen İşleri Müdürlüğümüze, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze, Zabıta Müdürlüğümüze, dezenfekte ekiplerimize ve diğer mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ben onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA