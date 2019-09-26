Haberler » Güncel » Haber

Başkan Öztürk: "Taşovamızı beraber yönetiyoruz"

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, pazar yeri ile çevresindeki esnafları ziyaret etti.

26.09.2019 11:53Başkan Öztürk:
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, pazar yeri ile çevresindeki esnafları ziyaret etti.

Göreve başladığı günden bugüne neredeyse haftanın 7 günü hep halkın içerisinde olmaya özen gösteren Başkan Öztürk, belediye hizmetlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşla da her zaman bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyor. Başkan Öztürk, "Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sorunlarını istek ve problemlerini dinliyoruz. Taşova için her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda esnaf ve vatandaşlarımızın fikirlerine çok önem veriyoruz. Taşovamızı beraber yönetiyoruz. Ziyaretlerimiz daha iyi bir Taşova için devam edecek" dedi. - AMASYA

İsmail Bayram, Taşova, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:28 Adana'daki cinayet
13:28 Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
13:28 Ayvalık'ta Engelliler Şenliği
13:26 Başparmakları olmayan Batuhan bebek destek bekliyor
13:26 Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
13:26 - Mısır Topraklarından İsrail'e Havan Topu Saldırısı
13:26 Erzincan'da üzümüyle meşhur ilçede bağbozumu yapıldı