Başkan Öztürk'ten Hafızlara Ödül

Erenler
Belediye Başkanı Cavit Öztürk
Halit Evin İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmasına katılarak dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk Halit Evin İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmasına katılarak yarışmada dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi. Yarışmaya katılan öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Öztürk, "Bu Ülkenin geleceği sizler ve sizlerin yetiştireceği nesillersiniz. Bugün sizlerle böyle güzel ve anlamlı bir programda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yıllar önce İmam Hatip Okullarının sayısı oldukça azdı ve ihtiyaçlara cevap veremiyordu. Birçok öğrenci bu yüzden geri çevriliyordu. Ama şu anda hamdolsun Erenler İlçemizde İmam Hatip Ortaokul ve Lisesi'ni Erenlerimize kazandırdık, öğrencilerimiz eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar. Geleceğimizin istikbali yavrularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Benim için hepiniz yarışmanın birincisisiniz" dedi.
Yarışmada birinci olan öğrencilere çeyrek altın hediye eden Öztürk derece giren öğrencilere de hediyelerini taktim ederek yarışmaya katılan öğrenciler tek tek tebrik etti. - SAKARYA
13 Aralık 2018 Perşembe 11:47