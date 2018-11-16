16 Kasım 2018, 18:03
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Başkan Öztürk'ten Vali Nayir'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Öztürk

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Sakarya Valisi olarak göreve başlayan Ahmet Hamdi Nayir’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Sakarya Valisi olarak göreve başlayan Ahmet Hamdi Nayir'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztür, Sakarya Valisi olarak göreve başlayan Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti. Başkan Öztürk Vali Nayir'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirme bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nayir Başkan Öztürk'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - SAKARYA Cavit Öztürk,Erenler,Ahmet Hamdi Nayir,Sakarya
16 Kasım 2018 Cuma 18:03