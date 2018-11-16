Başkan Öztürk'ten Vali Nayir'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Erenler
Belediye Başkanı Cavit Öztürk
, Sakarya
Valisi olarak göreve başlayan Ahmet Hamdi Nayir
'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztür, Sakarya Valisi olarak göreve başlayan Ahmet Hamdi
Nayir'i makamında ziyaret etti. Başkan Öztürk Vali Nayir'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirme bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nayir Başkan Öztürk'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - SAKARYA
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