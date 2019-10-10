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Başkan Palancıoğlu: "Anbar mahallesi artık o eski Anbar değil"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi'nde yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgiler verdi.

10.10.2019 11:43Başkan Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi'nde yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgiler verdi.

Anbar Mahallesi'nin bundan yıllar önce mahalle kavramından uzak, sokakları bile olmayan bir semt iken bugün kentsel dönüşüm projesi ile modern binaların boy boy sıralandığı bir mahalle olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi'nin artık o eski Anbar Mahallesi olmadığını söyledi.

Bu proje ile sadece mahallelerin değil bireylerin ve toplumun sosyal ve kültürel yaşamında değişerek kentlilik bilincinin hakim olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Anbar Mahallesinde 9 blokta 324 dairenin inşaatı devam etmektedir. Şu anda genel yapıda yüzde 98 tamamlanmış durumda. Bu yılsonunda hak sahiplerine teslim edilecek. Kentsel dönüşüm projeleri ile yenilenen semtlerde yapılan iş merkezleri, ticaret alanları ile aynı zamanda ticarete, üretime ve istihdama katkı sağlanmaktadır." dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Anbar, Güncel

Kaynak: İHA

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