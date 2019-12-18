Haberler » Güncel » Başkan Palancıoğlu: 'Anbar ve Küçükali mahallelerimiz, Kayseri'nin yeni gelişen ve büyüyen... - Haber

Başkan Palancıoğlu: "Anbar ve Küçükali mahallelerimiz, Kayseri'nin yeni gelişen ve büyüyen...

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallelerinde bulunan 84 daire ile 2 işyerini açık artırma ile ihale üzerinden satışa sundu.

18.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:38Başkan Palancıoğlu:
Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Mahallelerinde bulunan 84 daire ile 2 işyerini açık artırma ile ihale üzerinden satışa sundu. Yoğun bir ilginin olduğu ihaleden birçok vatandaş ev sahibi olarak ayrıldı.

Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler ürettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayan belediyemiz yepyeni prestijli ve nitelikli bir mahalleler ortaya çıkardı. Anbar ve Küçükali Mahallelerimiz yeni yapılaşmayla birlikte 'nin yeni gelişen ve büyüyen mahalleleri oldu. Amacımız evsiz vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını sağlamak" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi'ye yatırımlar için gelir sağlandığını belirterek, "Kentsel dönüşüm projelerimizde halkımızın hakkını koruyor, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmiyoruz. Daireler şuan oturmaya hazır vaziyette vatandaşlarımıza teslim edildi. Yeni bir yıla yeni evlerinde girecek vatandaşlarımıza konutlarının hayırlı olmasını diler, ağız tadı ve huzur içinde oturmalarını dilerim" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Anbar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:03 "Trafik Eğitim Parkı" açıldı - Haber
19:00 Alkollü mekan önündeki silahlı saldırı anı kamerada - Haber
19:00 Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak - Haber
19:00 TÜRKPA'nın faaliyeti güçlendiriliyor - Haber
18:57 MSB: "Tel Abyad'daki patlamada 2 masum sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı" - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
18.12.2019 19:04:25