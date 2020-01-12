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Başkan Palancıoğlu, "Duygu sömürüsüne izin vermeyin, dilenciliğe alıştırmayın"

Cami çevresi, trafik ışıklarını mesken tutan dilencilere karşı tüm tedbirlerin alındığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşları duygu sömürüsüne karşı dikkatli olmaları konusunda hatırlatmada bulundu.

12.01.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:34Başkan Palancıoğlu,
Cami çevresi, trafik ışıklarını mesken tutan dilencilere karşı tüm tedbirlerin alındığını hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşları duygu sömürüsüne karşı dikkatli olmaları konusunda hatırlatmada bulundu. Başkan Dr. Palancıoğlu, istismarın kötü bir davranış biçimi olduğunu ve bu nedenle art niyetli hiçbir davranışa izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Duygu sömürüsü yaparak bu dilenciliği meslek haline getirenlere imkan tanınmamasını isteyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Duygu sömürüsüne ve insanların iyi niyet, acıma ve yardım etme hislerinin istismar edilmesine izin vermeyelim. Halkımız yardımseverdir ve iyi niyetle talep edilen tüm istekleri yerine getirir. Anadolu insanı paylaşmayı sever, yardımlaşmadan mutlu olur ancak bunun da istismar edilmesi gerçek ihtiyaç sahiplerini mağdur ediyor. Cami avlusunda ve köşe başlarında dilenmek pek inandırıcı olmamaktadır. Bu sebeple gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım edilmelidir. Zaten dilencilik yapmak 5326 Sayılı Kabahatler Kanununca da yasak." dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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