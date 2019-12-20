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Başkan Palancıoğlu İldem Esnafını Gezdi, Ruhsat Verdi

Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Cuma namazını İldem Zeki Soygüllüce Cami'de kıldıktan sonra İldem esnafını ziyaret etti ve iş yeri açma ruhsatlarını verdi.

20.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:55 Başkan Palancıoğlu İldem Esnafını Gezdi, Ruhsat Verdi
Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Cuma namazını İldem Zeki Soygüllüce Cami'de kıldıktan sonra İldem esnafını ziyaret etti ve iş yeri açma ruhsatlarını verdi.

İşyerlerini ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, talepleri dinledi.

Esnafımızın fikirleri bizim için önemli

Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'nin gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirterek, "Ruhsat alan vatandaşlarımızın iş yerlerinin hayırlı olmasını dilerim. Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla buluşmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Daha nasıl iyisini yaparız diye çalışıyoruz. Her türlü imkanı esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. İlçemizde ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz." dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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