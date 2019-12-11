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Başkan Palancıoğlu işçi kıyafetlerini önce kendisi giydi kontrol etti, sonra teslim etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu belediye çalışanlarına kışlık iş kıyafeti verdiklerini belirterek, "Temizlik İşleri biriminde çalışan işçilerimizin sağlığına büyük önem veriyoruz.

11.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:26Başkan Palancıoğlu işçi kıyafetlerini önce kendisi giydi kontrol etti, sonra teslim etti
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu belediye çalışanlarına kışlık iş kıyafeti verdiklerini belirterek, "Temizlik İşleri biriminde çalışan işçilerimizin sağlığına büyük önem veriyoruz. Mevsimine göre iş kıyafeti ile sağlık malzemelerini satın alarak dağıtımını yaptık" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve işçilerin katıldığı programla kıyafetleri test ederek işçilere teslim eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kayserililer her sabah temiz bir çevrede güne başlıyor çünkü bu temizliğin gerçekleştirilmesinde 350 temizlik işçisi akşam 22.00 ile saban 06.00 arası genel temizlik yapıyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın mücadelesini veriyoruz. Temizlik çalışmasının daha etkin, verimli ve koordineli yapılabilmesi için şehri doğu ve batı kısımları olmak üzere iki bölüme ayırdık. Böylece planlama daha dar alanda yapılarak işin verimliliği artmaktadır. Kış mevsimi geldi. Şartlar zorlaşıyor. Sahada çalışan personelimizin daha rahat ve sağlıklı çalışması için kışlık kıyafeti önemli. Bu hafta ilk etapta 350 işçiye kışlık elbise dağıttık. Rabbim hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.

Temizlik birimlerinde çalışan personele her yıl iş elbisesi, kaban, ayakkabı, şapka, pantolon, eldiven, ağız maskesi gibi malzemelerin alındığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, temizlik işlerinde çalışanların belli aralıklarla kan örneklerinin alınarak, analizinin yapıldığını ve sürekli sağlık kontrolünden de geçirildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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