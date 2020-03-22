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Başkan Palancıoğlu, "Kayseri, çeşmelerinden su içilebilen nadir şehir"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, Büyükşehirlerin neredeyse tamamına yakınında içme suyu yerine damacana ve şişe suyu tüketildiğini belirterek, "Kayseri çeşmelerinden su içilebilen ender şehirlerden birisi. Bu bir nimettir.

22.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:30
Başkan Palancıoğlu,
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, Büyükşehirlerin neredeyse tamamına yakınında içme suyu yerine damacana ve şişe suyu tüketildiğini belirterek, "Kayseri çeşmelerinden su içilebilen ender şehirlerden birisi. Bu bir nimettir. Kıymetini bilmeliyiz ve suyu israf etmemeliyiz." dedi.

Corona virüsle beraber suyun kıymeti daha iyi anlaşıldı

Ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanması gerektiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Birleşmiş Milletler tarafından 22 Mart 1993'te alınan karar gereğince bugün Dünya Su Günü ilan edildi. Biliyorsunuz su dünyadaki en önemli değerlerden, varlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bugünün vasıtasıyla buna vurgu yapmak istiyorum. Kayseri'mizde hakikaten içtiğimiz sular çeşme suyu ve oldukça nitelikli ve temiz. Kayserimiz çeşmelerinden su içilebilen ender şehirlerdendir. Bu şehir halkı için bir nimettir. Erciyes Dağımızın Kayserililere bir hediyesidir. Türkiye geneline baktığımızda bu özellikler arasında birkaç şehirden bir tanesi arasında Kayseri bulunuyor. Üstelik temizliği, tadı ve kokusu ile örnek gösterilen bir sudur. Büyükşehir Belediyemize bu kapsamda teşekkür ediyorum. Ancak bizim suları kullanırken dikkat etmemiz lazım, israf etmemiz gerekiyor. Bugün koronavirüsle ilgili salgın olduğundan dolayı suyun ve temizliğin kıymeti daha da iyi anlaşılmış durumda. Bu kapsamda Dünya Su Günü'nü kutluyorum." dedi.

Kayseri'nin içme suyu kaynakları bakımından şanslı olduğunu ve Erciyes Dağı'nın bu nimetinden yararlanıldığını, su kaynakların eriyen kar suları ile oluştuğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, içme suyunun, kaynaklardan doğrudan ev ve iş yerlerine verilmediğini birçok işlem ve çalışma sonucunda tüketiciye ulaştırıldığını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Su Günü, 22 Mart, Kayseri, Güncel

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