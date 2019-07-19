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Başkan Palancıoğlu Kentsel Dönüşüm çalışmalarını inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek, gelinen son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

19.07.2019 10:28 Başkan Palancıoğlu Kentsel Dönüşüm çalışmalarını inceledi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek, gelinen son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kentsel dönüşüm çalışmasının tamamlanmasıyla Kayseri'ye bir prestijli mahalle daha kazandırılacağını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bu başarılı proje ile beraber vatandaşlarımızın huzurla yaşayacağı şehir merkezinde bir mahalle yeniden dönüşerek daha nitelikli bir hale geldi" dedi. Battalgazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Eski ismi Küçükali Mahallesi yeni ismi Battalgazi olan mahallemizdeyiz. Burada büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleşiyor. Gecekondu olan tek katlı binalar yeşil alanı sosyal tesisi, yolu ve otoparkıyla çok güzel ve nezih bir hale geldi. Birkaç senedir devam eden projenin son aşmasına gelindi. Şuanda çevre düzenlemesi, parkı, otoparkları ve çocuk oyun grupları yapılmakta. Battalgazi Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek. Yolunu otoparkını hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın huzurla oturmasını sağlayacağız. Hayırlı olmasını dilerim. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a ve bu projenin yapımından tamamlanmasına kadar emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi, Melikgazi, Kayseri, Güncel

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