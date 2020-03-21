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Başkan Palancıoğlu: "Miraç gecesi nefis muhasebesi için bir fırsattır"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Miraç Gecesi Recep Ayı'nın 27. Gecesidir.

21.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:21
Başkan Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Miraç Gecesi Recep Ayı'nın 27. Gecesidir. Bu gece ilahi rıza ve desteği kazanacak işler yapmamız, iç dünyamıza dönüp kendimizi sorgulamamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız ve nefis muhasebesi yapabilmemiz için güzel bir fırsattır" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, pek çok ilahi lütuf ve ihsanla dolu bu mübarek bir geceyi idrak etmenin mutluluğunun hep birlikte yaşandığını belirtti. Miraç hadisesinin hicretten bir buçuk yıl kadar önce vuku bulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Miraç Kandili'ni idrak etmemiz sebebi ile şunları söyledi;

"Bu gecede namaz farz kılındı. Farz kılınan ve bizzat Peygamber Efendimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelenen namaz, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı sağlar. Mümin, namazda Rabbi'nin huzurunda durarak, sadece O'na kulluk etme ve sadece O'ndan yardım isteme fırsatı bulur. Miraç Gecesi, ilahi rıza ve desteği kazanacak işler yapmamız, iç dünyamıza dönüp kendimizi sorgulamamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız için güzel bir fırsattır. Bu gece Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Bu gecenin vesilesi ile birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine daha fazla gayret sarf etmeliyiz. Ayrıca kendimiz için, ailemiz için, memleketimiz için, bütün Müslüman kardeşlerimiz için dua etmeliyiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Palancıoğlu, Miraç Kandili, Melikgazi, Güncel

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