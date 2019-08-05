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Başkan Palancıoğlu'ndan Bayram öncesi 4 sporcuya 4 altın madalya

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Kayserili sporcuların Kayseri'ye bayram öncesi 4 başarı haberi ile adeta çifte bayram yaşattığını söyledi.

05.08.2019 15:32 Başkan Palancıoğlu'ndan Bayram öncesi 4 sporcuya 4 altın madalya
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Kayserili sporcuların Kayseri'ye bayram öncesi 4 başarı haberi ile adeta çifte bayram yaşattığını söyledi.

Karadağ'ın Başkenti Podgorica'da 11 ülkenin katıldığı Büyükler Balkan Şampiyonasında Balkan Şampiyonu olan Özge Yılmaz, Bursa'da yapılan Atletizm Büyükler Türkiye Şampiyonasında Turgay Bayramile Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonasında erkeklerde Furkan Akçam, yıldız bayanlarda ise Funda Taşkın'ı altın madalya kazanmalarından dolayı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Spora yapılan yatırımlar ile ülke genelinde sporda başarı grafiği yükselmiştir. Tabi ki bundan da Kayserimiz payını almaktadır. Nitekim sadece bu hafta sonu Kayserili sporcularımız, bir Balkan şampiyonası, 3 Türkiye Şampiyonasında başarı elde etmişlerdir. Şehrimize altın madalya ile dönerek bizlere bayram öncesi bayram hediyesi vermişlerdir." dedi.

Biryerde başarı varsa orada mutlaka Kayseri'nin de bulunduğunu ifade eden Başkan Dr.Palancıoğlu, Kayseri'ye altın madalya kazandıran sporculara başarılarının devamını dilerken emeği geçenlere de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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