Başkan Palancıoğlu'ndan Personele Veda

Kaynak: İHA

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart'ta tamamlanacak Talas'taki beş yıllık görev süresinin ardından belediyedeki personelle vedalaşarak helallik istedi.Başkan Palancıoğlu, konferans salonunda düzenlenen toplantıda belediye personeline beş yıl boyunca gösterdikleri üstün gayret ve çalışmaları için teşekkür etti. Talas'ta birlikte çok önemli hizmetleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Palancıoğlu, "Çoğu kişinin rüyasında göremeyeceği işleri Talas'ta yaptık." dedi.Beş yıllık görev süresinin sonuna geldiğini belirten Palancıoğlu, "Sizlerle Allah'a ısmarladık diyerek helalleşmek istedik. Beş senenin çalışmaktan, koşturmaktan, hizmet yapmaktan nasıl geçtiğini anlamadık. Bu süreçte birçok projeyi hayata geçirdik. Bu yapılanlar hepimizin beratı. Bunları sizlerle yaptık. Proje üretmek, düşünmek bizden, hayata geçirip uygulamak sizden oldu. Allah razı olsun, emeğinize sağlık. Hakkınızı helal edin, teşekkür ediyorum. Bu ülke için taş üstüne taş koymak büyük bir hizmet. Hele de projelerin hayata geçtiğini görmek ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı."Çoğu insanın rüyasında dahi göremeyeceği işleri yapmaya da devam edeceğiz." diyen Palancıoğlu şunları söyledi: "Talas'ta 10 cami, 10 okul, 6 Kur'an kursu, 7 sağlık ocağı ve acil istasyonu, Türkiye'de ilk defa saatlik çocuk bakımının verildiği kadın kültür merkezi, fayton büfesinden kırk yıl çivi çakılmamış Tablakaya Mahallesini ayağa kaldıracak restorasyonuna kadar birçok iş yaptık. BELBİS gibi hizmetlerin üst kalitede verildiği ve hesap verilebilirlik açısından şeffaf olduğu bir sistemi belediyemizde hayata geçirdik. Böylece Türkiye Belediyeler Birliğince Türkiye'de ilk üçe giren belediye olduk. Bundan sonraki yatırım ve hizmetler için belediyemize borç değil, Allah'ın izniyle güzel bir çeyiz bırakıyoruz. Hepsinden önemlisi bu dönemde belediyemiz, profesyonel bir belediyeye dönüşerek hizmetler vermeye başladı. Şuanda Sayıştay'ın Ankara'dan gelmeden sisteme girerek denetleyebileceği bir belediyeyiz. Bunu hiçbir ücret ödemeden başardık."Palancıoğlu, konuşmasının ardından şantiyeye geçerek buradaki çalışanlarla da vedalaştı. Personele hatıra olarak çift kişilik kahve takımı hediye edildi. - KAYSERİ