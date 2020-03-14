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Başkan Palancıoğlu ödül alan medya mensuplarını tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) "Ödüllü Medya Yarışması"nda dereceye giren medya mensuplarını tebrik etti.

14.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:42
Başkan Palancıoğlu ödül alan medya mensuplarını tebrik etti
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) "Ödüllü Medya Yarışması"nda dereceye giren medya mensuplarını tebrik etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, cemiyetin yönetim kurulu üyelerinden oluşan jüri 7 dalda 50'a yakın eseri incelendi.
Yarışmada başarı gösteren basın mensuplarını kutlayan Palancıoğlu, Kayseri'deki medya çalışanlarının haber ve yorumlarıyla Türkiye gündeminin belirlenmesinde emeği olduğunu ifade etti.
Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Yarışmanın ana teması teşvik edici, özendirici ve bir bakıma da farkındalık oluşturan eserlerin ödüllendirilmesi. Kayseri'deki basın mensupları, birçok yarışmada eserleri, yazıları, yorumları, haberleri ve fotoğrafları ile sürekli ödül alıyor. Bu başarıyı kutluyor ve kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm basın mensupları ve yöneticilerini tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel

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