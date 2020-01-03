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Başkan Palancıoğlu personel ile ağaç dikti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de ağaçlandırma çalışmalarına hızla devam edildiğini belirterek belediyede 20 yılı aşkın süredir çalışan personel ile ağaç dikti.

03.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:15 Başkan Palancıoğlu personel ile ağaç dikti
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de ağaçlandırma çalışmalarına hızla devam edildiğini belirterek belediyede 20 yılı aşkın süredir çalışan personel ile ağaç dikti.

Mahallesi İğdelidere Caddesi'nde ağaçlandırma yapıldığını ve kısa zamanda Melikgazi'nin yeşile bürüneceğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Yeni yılın ilk günlerine ilçemiz için hayırlı bir iş yaparak personelimiz ile ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Kanal boyunca 10 ile 12 metre uzunluğunda ağaçların dikimini gerçekleştirdik. Böylece şehrimize 15 yıl gibi bir zaman kazandırıyoruz. Mesai arkadaşlarımızın da artık bir dikili ağacı var. Ben mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim. İlçemizde ağaç dikimi ile güzel bir uygulama başlattık. Daha yeşil bir Melikgazi için elimizden geleni yapacak birçok noktaya ağaçlarımızı dikmeye devam edeceğiz." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Erenköy, Güncel

Kaynak: İHA

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