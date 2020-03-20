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Başkan Palancıoğlu, sağlık merkezlerinin yolunu açtı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına katılarak, özellikle hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yollarını açtı.

20.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:10
Başkan Palancıoğlu, sağlık merkezlerinin yolunu açtı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri 'de etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına katılarak, özellikle hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yollarını açtı.

Bir yandan karla mücadele bir yanda da dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyeler olarak 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Kayseri'de bir kaç gündür kar yağışı devam ediyor bugünde oldukça fazla kar yağdı. Bugün ekiplerimizin karla mücadele çalışmasına katılarak Tacetttin Veli Mahallesindeki yolları ve kaldırımları temizledik. Buraya öncelik verdik çünkü hastanelerin birçoğu burada yer alıyor. Karla mücadelede çalışmalarımızda önceliğimiz aile sağlık merkezleri ve hastanelerin olduğu yerler. Buralarının birçoğu açıldı." dedi.

Korona virüsü kapsamında yapılan tedbir çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi personelimize özverili çalışması için teşekkür ederim. Tüm kamu kurumları başta olmak üzere yoğun kullanılan binalar dezenfekte edildi. Temizlik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek. Belediye işleriniz için de lütfen internet ve telefon üzerinden işlerinizi hallediniz. Sağlık Bakanlığımızın talimatlarına uymalı gerekli olmadıkça evden çıkmamalıyız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel

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