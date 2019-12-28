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Başkan Palancıoğlu su kanallarını inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, su kanallarını inceleyerek Melikgazi'nin şiddetli yağışlara hazır olduğunu söyledi.

28.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:13 Başkan Palancıoğlu su kanallarını inceledi
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, su kanallarını inceleyerek Melikgazi'nin şiddetli yağışlara hazır olduğunu söyledi.

Melikgazi'de yapılan su kanalları çalışması ile yağışlı günlerin kabus olmadığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde birçok yerde taşkın su kanallarımız var. Bağlarından başlayıp Sivas Caddesinin sonuna kadar devam ediyor bu hat. Bir çalışma ile doğa ve çevre sel baskınlarından korunmuş oluyor. Yağışla birlikte kanallarda su doluluğu giderek artıyor. Su baskınıyla ilgili bir risk yok. Kanallarımızda sular taşmadan akıyor. Mimarsinan Organize Sanayi ile ilgili büyük bir kanal çalışması yaptık. Orada birçok üretim tesisini su basıyordu. Devlet Su İşleri ve bizim desteğimizle bu zorlu süreci atlatıp güzel bir çalışmayı ortaya çıkardık. Taşkın su kanalları bizim önemli ve biz elimizden geldiğince bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

KASKİ ve gerekli kurumlar ile gerekli çalışmaların yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, su baskınları yaşanmasın diye tespit edilen noktalara gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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