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Başkan Palancıoğlu TÜFAD Başkanı Osman Yozgat'ı ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ve yönetimini ziyaret etti.

20.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:36Başkan Palancıoğlu TÜFAD Başkanı Osman Yozgat'ı ziyaret etti
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ve yönetimini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Başkan Palancıoğlu, Kayseri'de ilk olacak Melikgazi Futbol Okulu'nun kısa zaman içerisinde açılacağı müjdesini verdi.
Okul projesini bakanlığa sunacaklarını belirten Palancıoğlu, "Futbolun altyapısını Kayseri'de oluşturalım istiyoruz. Kuracağımız futbol okuluyla büyük takımlara oyuncu yetiştirmek istiyoruz. Futbolla başlayacak olan okulumuzu ilerde basketbol, kayak, yüzme gibi belli başlı dallarda da hizmet verecek bir ortaokul ve lise haline getirmeyi amaçlıyoruz." ifadeleri kullandı.
Salon sporlarında öncü olduklarını vurgulayan Palancıoğlu, şöyle devam etti:
"Belediyemiz bir bakıma salon sporları temsilcisi konumunda. Seyirci değil sporcu yetiştiriyoruz. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durması için spora ve sporcuya destek oluyoruz. Desteklerimiz de çok şükür karşılığını buldu. Melikgazi Belediyespor voleybol ve basketbol takımı sporcularımız girdikleri müsabakalardan başarıyla çıkıyorlar."

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Kaynak: AA

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