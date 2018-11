Başkan Pekdaş, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

15 Kasım 2018 Perşembe 11:53



Mahalle gezilerini aralıksız sürdüren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş , bu kez Güngör Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Lütfiye Aykulteli'nin daveti üzerine gerçekleşen buluşmada Başkan Pekdaş, güne semt sakini kadınlarla kahvaltı yaparak başladı ve Pekdaş, sohbet havasında geçen buluşmada gelen talepleri de dinledi.Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, mahalle gezilerine Güngör Mahallesi'nde devam etti. Mahalle Muhtarı Lütfiye Aykulteli'nin daveti üzerine gerçekleşen buluşmada Başkan Pekdaş, güne semt sakini kadınlarla kahvaltı yaparak başladı. Mahalle sakinlerinin söylediklerini tek tek not eden Başkan Pekdaş, Konak Belediyesi olarak her semte eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirtti. 113 mahalleyle İzmir 'deki metropol ilçeler arasında en fazla mahalleye sahip ilçe olduklarını dile getiren Pekdaş, her bölgenin farklı farklı ihtiyacı olduğunu, buna göre hizmet götürdüklerini vurguladı. Hizmette eşitliği ön planda tuttuklarını dile getiren Pekdaş, "Göreve geldiğiniz günden bugüne kadar mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda koordineli bir çalışma yürütüyoruz. 113 mahallemiz var ve her mahallemizin kendine has sorunları var. Hiç birini diğerinden ayıramayız. Her bölgemiz bizden hizmet bekliyor ve biz de her soruna ulaşabilen bir yapıyla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.Mahalle Muhtarı Lütfiye Aykulteli'yle birlikte sokakları da gezen Pekdaş, Değirmendağı olarak anılan bölgenin İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu, birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan semtin örnek bir yerleşim merkezi haline gelebileceğini vurguladı. Konak'ta 3 binin üzerinde tarihi yapının bulunduğunu belirten Pekdaş, bu tarihi yapıların kurtarılmasına dönük gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi de verdi. Bugüne kadar birçok tarihi binayı restore edilip, kent yaşamına kazandırdıklarını belirten Pekdaş, son olarak Şehit Nihat Bey Caddesi üzerinde yer alan ve İzmir'in önemli tarihi yapılarından biri olan Halil Rıfat Paşa Köşkü'nü Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiraladıklarını, burada çok yakında bir gençlik merkezini hizmete açacaklarını söyledi. Pekdaş ayrıca Mecidiye Mahallesi'nde satın alınan ikiz binalar ile Alanyalı Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarının kısa zamanda tamamlanacağını dile getirdi. - İZMİR