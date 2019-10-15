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Başkan Pekmezci, Bursa'da bir dizi temaslarda bulundu

BAYBURT (İHA) – Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bursa'da bir dizi incelemelerde bulunarak ziyaretler gerçekleştirdi.

15.10.2019 17:00Başkan Pekmezci, Bursa'da bir dizi temaslarda bulundu
BAYBURT (İHA) – Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bursa'da bir dizi incelemelerde bulunarak ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Pekmezci, Bursa programları kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Orhangazi MHP İlçe Başkanı Necati Güneş ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile beraber Orhangazi Bayburtlular Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak seçimlerin ardından yapılan yerel hizmetler hususunda bilgilendirme yaptı.

Başkan Pekmezci daha sonra Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ile beraber Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Pekmezci ziyaretin ardından ilerleyen günlerde kurulacak Turşu Fabrikası Projesi için Bursa'da faaliyet gösteren turşu fabrikalarında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Yenişehir, Bayburt, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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