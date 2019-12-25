Haberler » Güncel » Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret - Haber

Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) ile Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği'ni (BEKDER) ziyaret etti.

25.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:47 Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte Bayburt Tarih Kültür ve Derneği (BAYDER) ile Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği'ni (BEKDER) ziyaret etti.

Ziyaretlerine ilk olarak BAYDER'den başlayan Başkan Pekmezci'yi burada dernek başkanı Fatih Dündar ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Dündar ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Pekmezci, çalışmalarında başarılar dileyerek Bayburt'un kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi ve Bayburt Belediyesi olarak bu yöndeki çalışmaların destekçisi olacaklarını belirtti.

Dündar ve yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında başarılar dileyerek Bayburt kültürünün yaşatılması için yapılan çalışmalara verdiği desteklerden ötürü teşekkür ettiler.

İkinci durak BEKDER oldu

BAYDER ziyaretini tamamlayan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci buradan BEKDER'e geçti. BEKDER'de dernek başkanı Mete Emir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Pekmezci burada da Emir ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Mete Emir ve yönetim kurulu üyeleri ise Belediye Başkanı Pekmezci'ye çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Edebiyat, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:52   Burdur'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü - Haber
13:52   Endonezya'da otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye çıktı - Haber
13:51   Türk Diyanet Vakfı'ndan, saldırılardan kaçan ailelere yardım - Haber
13:51   Karaman cumhurbaşkanı erdoğan'dan, saat tamircisine hediye saat - Haber
13:50   112 yaşında Ayşe Nine'den acı haber - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
25.12.2019 13:54:04