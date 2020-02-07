Haberler » Güncel » Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti - Haber

Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşların sorunlarını yerinde görebilmek amacıyla akşam saatlerinde esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

07.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:08Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşların sorunlarını yerinde görebilmek amacıyla akşam saatlerinde esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Pekmezci esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Mesai bitiminde iş yerlerini ziyaret eden Başkan Pekmezci esnafın sorun ve önerilerini yerinde dinledi. Hemşerileriyle de sohbet eden Başkan Pekmezci, amacının vatandaşla birlik ve bütünlük içerisinde olmak olduğunu söyledi.

Başkan Pekmezci, "Halkla bütünleşerek yapılacak olan hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyorum. Zaman zaman esnafımızı ziyaret edip onların çayını içerek, problemlerini ve beklentilerini dinliyorum. Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi vermek için fırsat buldukça halkımızla buluşacağız. Ayrıca sokakta gezerken hemşerilerimle ayakta hasbihal ediyoruz." dedi.

Vatandaşlar ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Pekmezci'ye teşekkür ettiler. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
09:41  Pesketaryen nedir? Pesketaryen diyeti nasıl yapılır?
7.02.2020 11:23:58