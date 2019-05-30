Başkan Pekmezci'den Kadir Gecesi mesajı

Bayburt
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
, Kadir Gecesi
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pekmezci, mesajında, Kadir Gecesini idrak etmenin ve ondan nasiplenmenin en iyi yolunun Kur'an-ı Kerim'in eşsiz mesajını anlamak ve onun aydınlattığı istikamette yürümekten geçtiğini belirtti.
Bu gece aynı zamanda dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gece olduğuna işaret eden Pekmezci, şunları kaydetti:
"Bizler, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde böylesi müstesna zaman dilimlerini kendimizi yenileme fırsatı olarak değerlendirmeli, kendimizi sorgulayıp işlediğimiz hatalara tövbe edip yüce Rabbimizden af ve bağışlanma dilemeliyiz. Bu kutlu zaman dilimi öyle bir gece ki sevgili Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermektedir. Bu vesile ile rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecenin ufkumuzu ve gönül dünyamızı ebediyen aydınlatması temennisiyle Kadir Gecesi'nin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa iyilikler ve güzellikler getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."
Hükmü Pekmezci
, Bayburt
, Kadir Gecesi
, Güncel
Kaynak: AA