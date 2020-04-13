Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Pekmezci'den maske ve eldivenlerin sokaklara atılmaması uyarısı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında kullandıkları maske ve eldivenleri gelişigüzel sokaklara atmamaları konusunda uyardı.

13.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:36
Başkan Pekmezci'den maske ve eldivenlerin sokaklara atılmaması uyarısı
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında kullandıkları maske ve eldivenleri gelişigüzel sokaklara atmamaları konusunda uyardı.
Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt Belediyesi olarak koronavirüs salgını başladığı andan itibaren aldıkları önlemleri titizlikle uygulamaya devam ettiklerini belirtti.
Bu salgının önüne geçilmesi için vatandaşların da dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğuna dikkati çeken Pekmezci, şunları kaydetti:
"Bunlardan en önemlisi devletimizin yaptığı 'evde kal' çağrılarına uymaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları. Ayrıca dışarı çıktıklarında sosyal mesafelerini korumaları ve kapalı alanlara maske ve eldiven takmadan girmemeleri gerekiyor. Özellikle kullanılmış maske ve eldivenlerin bertarafına dikkati çekmek istiyorum. Bilindiği üzere Kovid-19 salgını ortaya çıktığı günden bu tarafa kullanımı oldukça artan maske ve eldivenlerin, kullanıldıktan sonra gelişigüzel şekilde atılması toplum sağılığı açısından büyük tehlike oluşturuyor. Çünkü ortalıkta bırakılan kullanılmış maske ve eldivenler virüs taşıyor ve temas halinde bulaşabiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen kullanılmış maske ve eldivenleri gelişigüzel sokağa atmayalım. Yanlarından içe doğru kapayıp bir poşetin içine koyarak öyle atalım."

Kaynak: AA

Etiketler: Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Başkan Pekmezci'den maske ve eldivenlerin sokaklara atılmaması uyarısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:24: Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber 16:24: Van'daki eczaneler dezenfekte edildi - Haber 16:24: Gençlik Merkezi personelinden sağlık çalışanlarına 5 bin maske - Haber 16:23: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI'NA VİDEO KONFERANSLA KATILDI - Haber 16:23: Fırın ve unlu mamul satış noktalarına sıkı denetim - Haber 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler