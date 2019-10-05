Başkan Pekmezci'den Rektör Karaca'ya ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'yı ziyaret etti.



Bir dizi programlar için İstanbul'a giden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Pekmezci, Rektör Karaca ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Bayburt'ta rekreasyon ve yeşil alanlar ile ilgili daha önce yaptığı çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Pekmezci ayrıca belediyenin gerçekleştirmeyi planladığı termal kaplıca ve seracılık projesi hakkında da Rektör Karaca ile fikir alış verişi gerçekleştirdi.



Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafı ile sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA