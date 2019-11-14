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Başkan Pekmezci'den ŞAGDER'e ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne (ŞAGDER) ziyarette bulundu.

14.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:56Başkan Pekmezci'den ŞAGDER'e ziyaret
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne (ŞAGDER) ziyarette bulundu.

Kendisine gösterdiği ilgiden dolayı ŞAGDER Başkanı Selami Köksal'a teşekkür eden Belediye Başkanı Pekmezci çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak, "Yaşadığımız bu toprakların tapusunu hazırlayan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bu dünde böyleydi bugünde böyle, bundan sonra da böyle olacak. Her Türk vatandaşı bu sorumluluğun bilincinde olmak zorundadır. Bugün burada üstlendiğiniz bir görev var şehit ve gazi aileleri adına, şahsınızda bütün şehit ve gazi ailelerimize, özellikle evladını kaybeden şehit ailelerimize baş sağlığı diliyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum" dedi.

Bayburt Belediyesi olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını söyleyen Pekmezci şöyle devam etti:

"Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Biz Bayburt Belediyesi olarak her zaman sizin emrinizdeyiz. Yapılabilecekler konusunda diyalogumuzu her zaman devam ettiririz. Yapabileceğimiz her konuda da sizlerle birlikte olmaktan onur duyarız. Sizde güzel bir görev üstlendiniz ve yürütüyorsunuz. Bu vesile ile de burada sizlerle birlikte olmaktan ve iade-i ziyareti yapmaktan da büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Selami Köksal ise Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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