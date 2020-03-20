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Başkan Pekmezci'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanlarına alkışla destek geldi.

20.03.2020 08:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:21
Başkan Pekmezci'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Türkiye 'nin dört bir yanında sağlık çalışanlarına alkışla destek geldi. Milyonlarca vatandaş balkona ve camlara çıkarak alkış desteğinde bulundu. Sosyal medyadan da destek mesajları atan birçok vatandaş sağlık çalışanlarına desteklerini dile getirdi. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve ailesi de sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

Sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı vatandaşlar balkonlardan bir dakika alkış tuttu. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (COVID19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Virüs ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de ailesiyle birlikte saat 21. 00'de balkona çıkarak alkış tuttu. Bazı vatandaşlarda dairelerinin ışığını söndürüp açarak sağlık çalışanlarına destekte bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler : Hükmü Pekmezci, Türkiye, Bayburt, Güncel

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