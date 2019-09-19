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Başkan Pekmezci'den Trabzon ve Rize'ye ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon ve Rize'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

19.09.2019 09:47Başkan Pekmezci'den Trabzon ve Rize'ye ziyaret
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon ve Rize'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

İlk olarak Trabzon'a hareket eden Belediye Başkanı Pekmezci burada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleşen Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB ) eylül ayı encümen toplantısına katıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin yanı sıra karşılıklı görüş ve önerilerin aktarıldığı toplantının ardından Rize'ye geçen Başkan Pekmezci Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile makamında görüştü. Başkan Metin'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Pekmezci çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretlerinden dolayı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye teşekkür eden Başkan Metin ise görevinde başarılar dileyerek yöreye özgü hediyeler takdim etti. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Trabzon, Bayburt, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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