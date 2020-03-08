Başkan Pekmezci, itfaiye personelini ziyaret etti
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.
08.03.2020 10:27
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.
Başkan Hükmü Pekmezci, ziyaretleri kapsamında itfaiye personelleri ile bir araya geldi. Personellerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Pekmezci, yangın ve kazalara anında müdahale eden ekipleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
İtfaiyecilik mesleğinin son derece hassas olduğunu ifade eden Başkan Hükmü Pekmezci, "Çalışma koşulları ve şartları itibari ile son derece hassas, önemli bir alanda çalışıyorsunuz. İtfaiye dairemizdeki personelimizin seçilmiş personeller olduğunun farkında olması lazım. Profesyonel bir alanda çalışıyorsunuz. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bunun farkında olmanızı isterim. Hayat kurtarıyorsunuz. İnsanların canı, malı sizlere emanet" diye konuştu. - BAYBURT
Başkan Hükmü Pekmezci, ziyaretleri kapsamında itfaiye personelleri ile bir araya geldi. Personellerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Pekmezci, yangın ve kazalara anında müdahale eden ekipleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
İtfaiyecilik mesleğinin son derece hassas olduğunu ifade eden Başkan Hükmü Pekmezci, "Çalışma koşulları ve şartları itibari ile son derece hassas, önemli bir alanda çalışıyorsunuz. İtfaiye dairemizdeki personelimizin seçilmiş personeller olduğunun farkında olması lazım. Profesyonel bir alanda çalışıyorsunuz. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bunun farkında olmanızı isterim. Hayat kurtarıyorsunuz. İnsanların canı, malı sizlere emanet" diye konuştu. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Pekmezci, itfaiye personelini ziyaret etti
Etiketler : Hükmü Pekmezci, Bayburt, İtfaiye, Güncel
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