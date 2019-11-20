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Başkan Pekmezci, kış öncesi itfaiye ve atölyeleri denetledi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaklaşan kış mevsimi öncesinde İtfaiye Müdürlüğü ile belediyenin atölyelerinde incelemelerde bulunarak ilgili personellerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

20.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:08Başkan Pekmezci, kış öncesi itfaiye ve atölyeleri denetledi
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaklaşan kış mevsimi öncesinde Müdürlüğü ile belediyenin atölyelerinde incelemelerde bulunarak ilgili personellerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Başkan Pekmezci, sabah saatlerinde İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu. İtfaiye personeliyle görüşen Başkan Pekmezci, araç ve gereçlerin kış denetimini kontrol etti.

İtfaiyenin insanların canını ve malını, başta yangın olmak üzere birçok felakete karşı koruma amacıyla 24 saat hizmet veren cefakar bir örgüt olduğunu ifade eden Başkan Pekmezci, her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm itfaiye mensuplarına teşekkür etti.

Başkan pekmezci, itfaiyenin ardından belediyenin atölyelerinde incelemelerde bulunarak ilgili personellerden faaliyetler hakkında bilgi aldı. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, İtfaiye, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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