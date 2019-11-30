Haberler » Güncel » Başkan Pekmezci, Trabzon'daki Bayburt dernekleriyle bir araya geldi - Haber

Başkan Pekmezci, Trabzon'daki Bayburt dernekleriyle bir araya geldi

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği toplantısı için Trabzon'a giden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon'da Bayburt derneklerine ziyaretlerde bulundu.

30.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:54Başkan Pekmezci, Trabzon'daki Bayburt dernekleriyle bir araya geldi
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği toplantısı için 'a giden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon'da Bayburt derneklerine ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerine Trabzon Bayburtlular Dede Korkut Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden başlayan Başkan Pekmezci, hemşehrileriyle bir araya geldi.

Derneği ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Pekmezci, Bayburt isminin geçtiği her yerde Bayburtlular olarak heyecanlandıklarını söyleyerek il dışındaki derneklerin ne kadar güçlü olursalar Bayburtluların yaşadıkları yerlerde o kadar güçlü olacaklarını belirtti.

Dernek başkanı Turan Terzi ise plaket takdiminde bulunduğu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi ve çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Trabzon Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne geçen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci burada Başkan Sadettin Okay tarafından karşılandı. Bayburt Belediye Başkanı olarak gönlünün iki derneğin birleşip daha güçlü olmalarından yana olduğunu söyleyen Pekmezci, "Hemşehrilerimle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Trabzon'da Bayburtlular önemli bir nüfusa sahip ve iyi noktalardalar" diye konuştu.

Dernek Başkanı Sadettin Okay ise Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Ziyaret Başkan Pekmezci'nin şeref defterini imzalaması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Trabzon, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:31 Bakan selçuk, ted üniversitesi'nde '3. uluslararası öğretmen eğitimi ve akreditasyon kongresi'nde...
14:30 "Velhasıl insan" diyerek yetimlere sevgi götürüyorlar
14:30 Veliler yıllar sonra yeniden öğrenci oldu
14:29 Hatay'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
14:28 Ceyhan'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı
14:11 Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
15:47 Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğünde kalça dansı yaptı
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
30.11.2019 14:32:12