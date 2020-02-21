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Başkan Pekmezci: "Türk milleti vatanına ve bağımsızlığına büyük bir aşkla bağlanmıştır"

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

21.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:46Başkan Pekmezci:
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Büyük Türk milletinin şanlı tarihi boyunca vatanına, bağımsızlığına, milli ve manevi değerlerine büyük bir aşkla bağlandığını ifade eden Başkan Pekmezci, destanlardan birinin de Bayburt'ta yazıldığını kaydetti. Pekmezci mesajının devamında şu görüşlere yer verdi:

"Bayburt Kop Dağları'nın düşmesi ile birlikte 16 Temmuz 1916'dan itibaren başlayan işgal acısını yaşamıştır. İşgalden sonra uzun süre bu topraklarda kalacağı düşüncesiyle hareket eden Ruslar, Ekim 1917'de Rusya'da başlayan Bolşevik İhtilali ile askerlerine geri çekilme emri vermiş. Geri çekilen Ruslar da silahlarını yıllarca yanımızda birlikte yaşadığımız Osmanlı'nın millet-i sadıka diye adlandırdığı ancak Rusların gelmesi ile birlikte içlerindeki gerçek niyetlerini ortaya koyan, onlara uşaklık yapan Ermenilere teslim etmişlerdir.

Bugünden sonra gücü ele geçiren Ermeni çeteleri Bayburt'ta halka akıl almaz işkenceler ve zulümlerde bulunmuşlardır. Çeşitli vaatlerle halkı toplayarak Taş Mağazalara doldurmuşlar, binayı canice ateşe vererek yakmışlar ve birçok Bayburtluyu şehit etmişler. Bu acılar 21 Şubat 1918'e kadar sürüp gitmiştir.

21 Şubat 1918'de kahraman Türk askeri ve Bayburt halkı destansı bir mücadele ile Bayburt'u Ermeni mezaliminden kurtarmış ve bu acı günler sona ermiş.

Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin 21 Şubat kurtuluş gününü tebrik ediyor, başta bu kutlu mücadelenin isimsiz kahramanları olmak üzere bu aziz vatanımız için seve seve can veren tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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