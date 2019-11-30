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Başkan Pekmezci, yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan DKBB personellerine hediyelerini takdim etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon'da düzenlenen programda yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) personellerine hediyelerini takdim etti.

30.11.2019 00:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:55Başkan Pekmezci, yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan DKBB personellerine hediyelerini takdim etti
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon'da düzenlenen programda yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) personellerine hediyelerini takdim etti.

DKBB ile Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine üye belediyelerin lisans mezunu olan, başkan, meclis ve encümen üyeleri, memurları, işçileri, sözleşmeli personeli ve diğer çalışanları Karadeniz Teknik Üniversitesinde açılan lisansüstü eğitim programlarında eğitim görmesi sağlandı.

Lisansüstü Eğitim Programı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülerek "Kamu Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı" ve "İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı" olmak üzere iki program olarak gerçekleşti.

Lisans eğitimlerini tamamlayan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği personelleri için bir program düzenlendi. Programda, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği personellerine hediyelerini takdim etti. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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