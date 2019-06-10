Başkan Pekyatırmacı, belediye personeliyle bayramlaştı

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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayram sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.Sabah erken saatlerde Fen İşleri, Park Bahçeler, Destek Hizmetler, Tesisler ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ile bayramlaşan Başkan Pekyatırmacı, daha sonra sosyal tesislerde memur personelle bayramlaştı.Ramazan Ayının manevi güzelliklerinin tüm şehirde yaşandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Elhamdülillah güzel ve huzurlu bir Ramazan geçirdik ve sonrasında Ramazan Bayramını idrak ettik. Bu yıl biraz farklı bir Ramazan geçirdik. Belediyeler olarak toplu organizasyonlara girmedik. Onun yerine ihtiyaç sahibi ailelerimize ziyaretler yaptık ve birlikte iftar ettik. Toplumumuzda refah seviyesi ne kadar yükselirse yükselsin mutlaka sosyal anlamda yapmamız gereken çok şey var. Ramazanlar bizler için birer fırsat ve yardımlaşma ve paylaşma anlamında bunları görmek adına bir vesile oldu. Bayramlarda kırgınlık ve dargınlıkların giderilmesi anlamında da birer fırsat. Toplum olarak bu güzel fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum" dedi."Hemşehrilerimize en iyi hizmeti üretmenin gayretinde olacağız"31 Mart yerel seçimleri sonrasında yeni bir dönemin başladığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Konyamızda çok şükür hem büyükşehir hem de ilçelerimizde güzel bir seçim başarısı elde ettik. Bunun neticesinde de güzel bir birliktelikle şehrimizi yönetmek için beş yıllık bir süreç var ve bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Selçuklu Belediyesi olarak sadece ilçemize değil ilimize değer katan pek çok güzel hizmeti bu zamana kadar yaptık. Belediyemiz bu hizmetlerde öncü oldu örnek oldu. Belediyemizin kurumsal yapısının ve başarısının yeni dönemde de üzerine koyarak devam edeceğine inanıyorum. Bu işler hizmetler üretilirken sizlerin de emeği büyük onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar yaptığımız örnek işleri aynı heyecanla ve güler yüzle devam ettireceğiz. İlçemizi yönetirken baştan beri önem verdiğim dört hususa özellikle çok dikkat ediyorum. Bu kapsamda verimlilik birinci önceliğimiz, ikinci önceliğimiz tasarruf, üçüncüsü ise kalite standartları doğrultusunda iş üretmek ve dördüncü hususta müşteri memnuniyeti. Bu dört noktada hemşehrilerimize hizmet üretmeliyiz" diye konuştu."Güçlü kurumsal ve mali yapıya sahibiz"Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak sağlam ve güçlü kurumsal ve mali yapımızla yolumuza devam ediyoruz. İşlerimize hiçbir şekilde geciktirme olmaksızın devam ediyoruz. Bugüne kadar olan ödemelerimizi zamanında yaptık ve mali yapımızda bugün çok güçlü durumda. Belediyeler içerisinde borcu olmayan ve yaptığı iş ve hizmetlerde aksaması olmayan ender belediyelerdeniz. Yapımı tamamlanan ve devam eden işlerimizin yanında önümüzdeki yıldan itibaren yeni projelerimize başlayacağız. Beş yıllık yeni süre içerisinde Selçuklu'yu bugünkünden çok daha ileri taşımak için tüm yatırımlarımızı el birliği içerisinde sürdüreceğiz. Bundan sonraki süre içerisinde de en iyi hizmetleri yapmayı nasip etsin. Ben bu duygularla bayramınızı tebrik ediyorum, tüm sevdiklerinizle beraber nice bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.Başkan Pekyatırmacı daha sonra Mevlana Kültür Merkezi'nde İl ve merkez ilçe belediye personeli için düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. - KONYA