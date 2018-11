Başkan Pekyatırmacı, "En Önemli Önceliğimiz, Milli Birlik ve Beraberliğimizdir"

16 Kasım 2018 Cuma 15:12



Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında İhsaniye Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi İhsaniye Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Alaaddin Camisi'nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Doğan, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, İhsaniye Mahalle Muhtarı Mustafa Çimen, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.Selçuklu'da Cuma Buluşmaları ile birlik ve beraberlik ruhunun en üst seviyeye çıktığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Tüm belediye ekibimizle birlikte Cuma Gününün bereketini her hafta farklı bir mahallede hemşehrilerimizle yaşıyoruz. Milletimizin öncelikleri arasında bulunan birlik ve beraberliğimizin ilelebet devam edeceğine inanıyoruz. Ayrıca bu buluşmalar vesilesi ile hizmetlerimizin anlatılmasına, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne katkı sağlıyoruz" dedi.Selçuklu'nun 650 bini aşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük metropol ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu kadar büyük bir ilçede mahallelerin ihtiyaçlarını iyi analiz etmek, hizmet planlamasına doğrudan etki etmektedir. Bu kapsamda "ortak akıl" ve "birlikte yönetim" prensibiyle halk günleri, mahalle buluşmaları, Cuma Buluşmaları, muhtar ve mahalle başkanları toplantıları ile her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya geldik ve Selçuklu için en iyi yatırımların, plan ve projelerin hayata geçmesi için gayret ediyoruz" diye konuştu. - KONYA