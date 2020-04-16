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Başkan Pekyatırmacı yardım faaliyetlerini inceledi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Korona virüsle mücadele döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan personelle, Kızılay Selçuklu şubesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

16.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:19
Başkan Pekyatırmacı yardım faaliyetlerini inceledi

Konya 'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Korona virüsle mücadele döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan personelle, Kızılay Selçuklu şubesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Selçuklu Belediyesi sosyal kart dağıtımını yanında dışarı çıkamayan vatandaşların günlük ihtiyaçlarını ve ilaçlarını temin etmeye devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal kart dağıtımında görev alan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşların ihtiyaçlarını bildirmeleri için kurulan çağrı merkezinde incelemelerde bulunurken, Kızılay Selçuklu Şubesini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk olarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde sosyal kart dağıtımında görev alan personelle bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, kart dağıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından Dumlupınar Sosyal Tesislerinde Vefa Sosyal Destek Grubu çağrı merkezinde inceleme yaparak bilgi alan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, tansiyon hastalığı nedeniyle evinden çıkamadığı için ilaç talebinde bulunan bir vatandaşın da yakınıyla görüştü. Kızılay Selçuklu Şubesini de ziyaret eden Ahmet Pekyatırmacı, Kızılay'ın yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.


"Bu virüsü fedakar çalışanlarımız sayesinde yeneceğiz"


Virüsle mücadele evde kalmanın büyük öneme sahip olduğunu belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Ekip arkadaşlarımız korona virüsle mücadele kapsamında hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını evlerine ulaştırmak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Bu arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Fedakar çalışanlarımızın bu özverili çalışmaları sayesinde bu virüs yeneceğiz. Onlar evlerinde kalan hemşehrilerimizin yardımına koşarak ihtiyaçlarını karşılıyor ve virüsün dağılmasına engel oluyorlar. Tabi bu virüsün yayılmasına engel olmak için bizler yardım kuruluşlarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda Kızılay da bizim birlikte çalıştığımız kuruluşlardan. İnşallah onlar ve bizim bu çalışmalarımız yakın zamanda sonuç verecektir ve hayat normale dönecektir" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Kızılay, Konya, Güncel
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